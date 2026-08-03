Запуск еАкцизу можуть знову перенести: Гетманцев заявив про неготовність системи

Запровадження електронного акцизу, заплановане на 1 листопада 2026 року, імовірно, доведеться знову перенести через неготовність програмного забезпечення.

Як пише РБК-Україна , про це заявив глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у своєму інтерв’ю для YouTube-каналу "Шелтер".

За його словами, існує ймовірність того, що еАкциз в Україні не запрацює у визначений термін.

"Ми відчуваємо, що Мінцифри не встигне запустити еАкциз 1 листопада. Безперечно, ми не будемо підставляти бізнес і не будемо підставляти бюджет. Тому нам доведеться перенести це", - пояснює Данило Гетманцев.

Чому еАкциз можуть не запустити

Глава податкового комітету парламенту нагадав, що станом на квітень-травень 2026 року значна частина програмного забезпечення для еАкцизу або майже не працювала, або навіть ще не була розроблена.

Зокрема Гетманцев розповів, що під час зустрічей представники бізнесу скаржаться на неготовність програмного забезпечення для тестування еАкцизу. Адже частина функціоналу не працює, а частини "взагалі не існує в природі", і це ставить під сумнів запуск у визначені строки.

"Мені доводиться знову ставити питання, що Мінцифри вчергове зриває запуск еАкцизу", - підкреслив нардеп.

Данило Гетманцев нагадав, що усі записані в профільному законі ще в 2023 році строки щодо запуску еАкцизу було запропоновано Міністерством цифрової інформації або погоджено ним.

Мова йде про закон №3173-IX, який передбачав, що електронна система обліку алкоголю, тютюну і рідин для електронних сигарет мала запрацювати ще з 1 січня 2026 року.

"2,5 роки ми дали на розробку відповідного програмного забезпечення. Потім, коли у Мінцифри зірвали ці строки, в кінці минулого року вони публічно звернулися до нас з проханням перенести строк на 1 листопада 2026 року" - нагадує Гетманцев.

Глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики сподівається, що нова команда Мінцифри зможе в ближчий час надати своє стратегічне бачення і чіткі, реальні плани щодо впровадження еАкцизу.

"Вже прийняті кадрові рішення щодо Міністерства цифрової трансформації. І люди, які довели до такого стану електронний акциз, вже пішли. Я сподіваюся, що нова команда зробить відповідні висновки і передасть нашому комітету свою позицію щодо того, що далі робити по електронному акцизу", - заявив народний депутат.

Позиція бізнесу щодо еАкцизу

На початку липня 2026 року про неготовність системи еАкцизу заявили в Європейській Бізнес Асоціації, згадавши про деякі невирішені технічні і юридичні питання нової системи.

"Наразі компанії не можуть підтвердити, що з 1 листопада виробництво, обіг, продаж та фіскалізація підакцизної продукції працюватимуть безперервно", - заявила Світлана Михайловська, заступниця директорки Європейської Бізнес Асоціації.

Вона додала, що серед ключових невирішених питань бізнес згадує неготовність офлайн-застосунку, відсутність функціоналу щодо відображення змін до митних декларацій.

За оцінками учасників ЄБА, у разі збою системи еАкцизу після її непідготовленого запуску, державний бюджет України втрачатиме по понад 500 млн грн щодня.