В Україні з 1 січня почнуть тестувати "еАкциз": що зміниться й для кого

З 1 січня 2026 року в Україні розпочнеться тестування системи "еАкциз". Йдеться про цифровий інструмент для боротьби з нелегальним ринком тютюнових та алкогольних виробів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства цифрової трансформації у Facebook.

Кому й навіщо потрібен "еАкциз"

Українцям розповіли, що "еАкциз" - цифровий інструмент для боротьби з нелегальним ринком тютюнових та алкогольних виробів, який прибирає людський фактор.

Уточнюється, що з 1 січня бізнес отримує повний функціонал для тестування системи - щоб якісно підготуватися до запуску та перевірити всі етапи:

від виробництва;

до сканування електронної марки на касі в магазині.

Публікація Мінцифри (скриншот: facebook.com/mintsyfra)

У прес-службі міністерства пояснили також, що велике тестування "еАкцизу" має на меті виключити в подальшому "людський фактор та корупційні ризики".

Йдеться про те, що "еАкциз" замінить застарілі паперові марки на сучасні DataMatrix-коди.

Це дозволить:

кожному українцю перевірити легальність пляшки вина чи пачки сигарет через "Дію";

державі - бачити шлях товару від виробника до полиці магазину.

Що передбачає план тестування

План проведення випробувань у тестовому режимі функціонування компонентів Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах - "еАкцизу" - передбачає:

час на підготовку (тестування триватиме з 1 січня до 12 жовтня 2026 року, щоб бізнес встиг адаптуватися до нових правил без стресу);

(тестування триватиме з 1 січня до 12 жовтня 2026 року, щоб бізнес встиг адаптуватися до нових правил без стресу); відсутність ризиків (тестове маркування товарів не несе правових наслідків - це безпечний простір для виявлення помилок);

(тестове маркування товарів не несе правових наслідків - це безпечний простір для виявлення помилок); повний цикл (планують перевірити все - від імпорту та виробництва до сканування на касі в магазині);

(планують перевірити все - від імпорту та виробництва до сканування на касі в магазині); інтеграцію системи (вона автоматично взаємодіятиме з базами даних інших державних органів, щоб дані були точними, а процеси - непомітними).

"Тестування пройде поступово й охопить весь шлях товару: від виробництва чи імпорту до зберігання на складах та продажу в магазинах. Це лише перевірка, тому для учасників не буде жодних штрафів", - пояснили у Мінцифри.

У плані чітко розписано також:

як саме проходитимуть тести;

як фіксуватимуться помилки;

за якими показниками оцінюватимуть успіх.

"Після кожного кроку будуть готові звіти з результатами", - підсумували у міністерстві.