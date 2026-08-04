Мінцифри і бізнес домовились про відстрочку еАкцизу до 1 липня 2027

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА).

Мінцифра підтримала перенесення запуску еАкцизу

Міністерство цифрової трансформації України підтримало пропозицію бізнесу щодо перенесення строків обов'язкового запуску системи еАкциз. Відповідну заяву під час круглого столу Європейської Бізнес Асоціації зробила міністерка Оксана Ферчук.

За її словами, Мінцифра планує запропонувати Верховній Раді перенести початок роботи системи з листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.

Питання обговорили за участю представників Мінцифри, Міністерства фінансів, Державної податкової служби, Державної митної служби, бізнесу та інших стейкхолдерів. Учасники також розглянули оновлену дорожню карту впровадження системи та надали свої пропозиції.

У Європейській Бізнес Асоціації наголосили, що компанії підтримують запровадження еАкцизу як інструменту боротьби з нелегальним обігом підакцизної продукції, однак вважають, що система поки не готова до повноцінного запуску.

Бізнес очікує більше часу на тестування системи

У ЕВА зазначили, що додатковий час необхідний економічним операторам для завершення тестування, інтеграції власних ІТ-рішень та адаптації внутрішніх процесів.

"Ми вдячні всім залученим державним органам за спільну роботу та готовність до діалогу. Важливо переконатися, що перехід на еАкциз буде передбачуваним і технічно стабільним та не створюватиме ризиків для роботи бізнесу й надходжень до державного бюджету", - зазначила заступниця директорки ЄБА Світлана Михайловська.

У Мінцифрі повідомили, що впровадження еАкцизу залишається одним із ключових пріоритетів відомства. Наразі розробники випустили оновлену версію системи зі стабільним API, продовжують доопрацьовувати функціонал та усувати технічні недоліки. Також фінальний етап внутрішнього тестування проходить офлайн-застосунок, який після цього планують передати бізнесу для випробувань.

У ЕВА висловили сподівання, що Верховна Рада підтримає законодавче перенесення строків запуску системи, що дозволить завершити тестування та забезпечити безперебійний перехід на еАкциз.