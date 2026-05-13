Бійці ЗСУ врятували цивільних за допомогою наземного дрона: відео унікальної операції

21-й окремий полк безпілотних систем "Kraken 1654" 3-го армійського корпусу ЗСУ провів операцію з порятунку цивільних на Лиманщині за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Третього армійського корпусу у Facebook.
На одній з позицій корпусу у прифронтовому місті на Лиманщині Донецької області четверо людей похилого віку, серед яких була поранена жінка, звернулися по допомогу з евакуації. Після цього оператори НРК розгорнули операцію з порятунку.
Вона складалась з трьох етапів:
Бійці корпусу наголосили, що їхнім пріоритетом є порятунок людського життя. Вони також закликали усіх жителів прифронтових територій до вчасної евакуації задля їхньої безпеки.
