UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл України Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Бійці ЗСУ врятували цивільних за допомогою наземного дрона: відео унікальної операції

21:46 13.05.2026 Ср
2 хв
Операція з порятунку складалася з трьох етапів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наземний робот допоміг врятувати людей на Донеччині (DevDroid)

21-й окремий полк безпілотних систем "Kraken 1654" 3-го армійського корпусу ЗСУ провів операцію з порятунку цивільних на Лиманщині за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Третього армійського корпусу у Facebook.

Читайте також: Україна виготовить 25 тисяч бойових роботів для заміни людей у "зоні смерті"

На одній з позицій корпусу у прифронтовому місті на Лиманщині Донецької області четверо людей похилого віку, серед яких була поранена жінка, звернулися по допомогу з евакуації. Після цього оператори НРК розгорнули операцію з порятунку.

Вона складалась з трьох етапів:

  • наземний дрон, який забрав цивільних;
  • переправлення через річку;
  • евакуація до лікарні у Слов'янську.

Бійці корпусу наголосили, що їхнім пріоритетом є порятунок людського життя. Вони також закликали усіх жителів прифронтових територій до вчасної евакуації задля їхньої безпеки.

Нагадаємо, нещодавно український президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вперше зуміли за допомогою безпілотників і НРК взяти під контроль позицію росіян без участі піхотинців.

Зазначимо, у Куп’янську полк "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія" за допомогою роботів успішно знищив відділення російських окупантів, які закріпилися в будинку.

РБК-Україна також писало, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у березні роботизовані комплекси виконали на 50% більше завдань, ніж у лютому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Донецька областьВійна в Україні