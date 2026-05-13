На одной из позиций корпуса в прифронтовом городе на Лиманщине Донецкой области четверо пожилых людей, среди которых была раненая женщина, обратились за помощью по эвакуации. После этого операторы НРК развернули операцию по спасению.

Она состояла из трех этапов:

наземный дрон, который забрал гражданских;

переправка через реку;

эвакуация в больницу в Славянске.

Бойцы корпуса отметили, что их приоритетом является спасение человеческой жизни. Они также призвали всех жителей прифронтовых территорий к своевременной эвакуации для их безопасности.

Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ впервые сумели с помощью беспилотников и НРК взять под контроль позицию россиян без участия пехотинцев.