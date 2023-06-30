Бійці ТрО знищили БК і піхоту росіян, які "маскувалися" в бліндажі (відео)

Бійці ТрО показали знищення боєкомплекту й піхоти російських окупантів у бліндажі. Наші захисники завдали удару в той час, коли там знаходилась і ворожа піхота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бійця 109-ї бригади ТрО Єгора Фірсова.

За його словами, цей бліндаж окупанти заносили БК вночі й старанно його маскували.

"Ми довго за ним спостерігали. Але комбат поставив задачу вразити склад тоді, коли там буде знаходитись ворожа піхота. Так і зробили. Спалились орки на тому, що один з них вийшов "попісяти", тут ми їх і підловили", - написав Фірсов.

Втрати окупантів в Україні

Нагадаємо, що окупаційні війська продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні. Станом на сьогоднішній ранок втрати ворожих військ становлять понад 228 тисяч вбитими.

Як зазначала заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, знищення техніки і живої сили окупантів є однією зі складових успішних дій наших воїнів на фронті. Оскільки щодня знищуються ворожі командні пункти, техніка, танки, вертольоти, місця компактного скупчення військових РФ.

Як раніше зазнали в Міноборони, втрати ворога у війні зростають у зв'язку з недосвідченими російськими солдатами на фронті та професіоналізмом ЗСУ.

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