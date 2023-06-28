Втрати росіян продовжують зростати: у Міноборони назвали причину

Втрати російських окупантів у війні зростають майже щодня. Це пов'язано з недосвідченими російськими солдатами на фронті та професіоналізмом ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

За її словами, у лавах українських військових значно менше втрат убитими, ніж у росіян.

"За минулий тиждень це було у вісім разів менше, ніж у ворога. Мова про безповоротні втрати", - розповіла чиновниця.

Маляр у відповідь на питання про зростання російських втрат заявила, що зараз у бойових діях не беруть участі найманці приватної військової компанії "Вагнера".

На фронті, за словами чиновниці, ворог задіяв не лише десантно-штурмові війська та професіоналів, а й ті підрозділи, які ще не брали участі у війні. Нині вони зазнають втрат.

"Тут треба віддати належне професіоналізму наших військових. Дійсно, стоїть завдання максимально знищувати ворога, тому що якщо його не знищувати, він просто наступатиме далі", - додала заступник міністра.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, з початку червня українські військові розпочали активні дії на кількох напрямках. За два тижні їм удалося деокупувати вісім населених пунктів на південному сході країни.

Якщо на початку червня втрати ворога в середньому становили близько 500 солдатів на день, то зараз спостерігається зростання майже у кілька разів. Наприклад, за вчорашню добу, 27 червня, бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати 930 окупантів.

Ще більш успішний результат спостерігався 26 червня - тоді за минулу добу було вбито 950 військових РФ.