Втрати РФ в Україні вже перевищили 228 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 30 червня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 30 червня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 228340 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та 6 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 228340 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4041 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7863 (+6) од,

артилерійських систем - 4127 (+11) од,

РСЗВ - 630 (+3) од,

засоби ППО - 389 (+1) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 308 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3519 (+6),

крилаті ракети - 1261 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6785 (+5) од,

спеціальна техніка - 569. Ситуація на фронті За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, продовжуються важкі бої. Протягом доби відбулося 31 бойове зіткнення. Зокрема, згідно з інформацією Інституту вивчення війни, українські військові ведуть широкий наступ на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися на 1200 та 1500 метрів у напрямку Клищіївки та Курдюмівки. Росіяни після втрат відступають.