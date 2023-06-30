Втрати РФ в Україні вже перевищили 228 тисяч військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 30 червня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 228340 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та 6 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 228340 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4041 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7863 (+6) од,
- артилерійських систем - 4127 (+11) од,
- РСЗВ - 630 (+3) од,
- засоби ППО - 389 (+1) од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 308 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3519 (+6),
- крилаті ракети - 1261 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6785 (+5) од,
- спеціальна техніка - 569.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, продовжуються важкі бої. Протягом доби відбулося 31 бойове зіткнення.
Зокрема, згідно з інформацією Інституту вивчення війни, українські військові ведуть широкий наступ на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися на 1200 та 1500 метрів у напрямку Клищіївки та Курдюмівки. Росіяни після втрат відступають.
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