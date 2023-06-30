ua ru
Пт, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Втрати РФ в Україні вже перевищили 228 тисяч військових, - Генштаб

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 30 червня 2023 08:21
Втрати РФ в Україні вже перевищили 228 тисяч військових, - Генштаб Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 30 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 30 червня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 228340 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та 6 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 228340 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4041 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7863 (+6) од,
  • артилерійських систем - 4127 (+11) од,
  • РСЗВ - 630 (+3) од,
  • засоби ППО - 389 (+1) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 308 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3519 (+6),
  • крилаті ракети - 1261 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6785 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 569.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, продовжуються важкі бої. Протягом доби відбулося 31 бойове зіткнення.

Зокрема, згідно з інформацією Інституту вивчення війни, українські військові ведуть широкий наступ на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися на 1200 та 1500 метрів у напрямку Клищіївки та Курдюмівки. Росіяни після втрат відступають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Нічна атака. Сили ППО збили 10 дронів-камікадзе
Нічна атака. Сили ППО збили 10 дронів-камікадзе
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни