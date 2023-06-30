Бойцы ТРО уничтожили БК и пехоту россиян, которые "маскировались" в блиндаже (видео)

Бойцы ТРО показали уничтожение боекомплекта и пехоты российских оккупантов в блиндаже. Наши защитники нанесли удар в то время, когда там находилась и вражеская пехота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал бойца 109-й бригады ТРО Егора Фирсова.

По его словам, этот блиндаж оккупанты заносили БК ночью и тщательно его маскировали.

"Мы долго за ним наблюдали. Но комбат поставил задачу поразить состав тогда, когда там будет находиться вражеская пехота. Так и сделали. Спалились орки на том, что один из них вышел "пописать", здесь мы их и подловили", - написал Фирсов.

Потери оккупантов в Украине

Напомним, что оккупационные войска продолжают нести колоссальные потери в Украине. По состоянию на сегодняшнее утро потери вражеских войск составляют более 228 тысяч убитыми.

Как отмечала заместитель главы Минобороны Анна Маляр, уничтожение техники и живой силы оккупантов является одним из составляющих успешных действий наших воинов на фронте. Поскольку каждый день уничтожаются вражеские командные пункты, техника, танки, вертолеты, места компактного скопления военных РФ.

Как ранее понесли в Минобороны, потери врага в войне возрастают в связи с неопытными российскими солдатами на фронте и профессионализмом ВСУ.

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