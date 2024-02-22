Бійці "Сталевого кордону" знищили ворожий "Муром-М": показали відео операції

За словами Клименка, цьогоріч це вже 13-й вражений комплекс спостереження на рахунку прикордонників 15-го мобільного загону.

Також він показав відео удару дроном по "очах ворога".

"Муром"

"Муром" - це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виглядає живу силу та техніку.

Він оснащений оптичною камерою з зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км, а людей за 4 км.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 21 лютого, українські воїни ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 407 240 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 515 російських окупантів й знищили 46 одиниць ворожої техніки, зокрема: