ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 46 одиниць техніки: яка ситуація
Протягом минулої доби, 21 лютого, українські воїни ліквідували ще 515 російських терористів на Таврійському напрямку, а також знищили 46 одиниць ворожої техніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 37 авіаударів;
- провів 42 бойових зіткнення;
- здійснив 1270 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Військові відбили 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.
Мар'їнський напрямок
Сили оборони відбили 14 атак ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Збройні сили України (ЗСУ) відбили атаку противника південніше Золотої Ниви.
Запорізький напрямок
Військові відбили 8 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
ЗСУ ліквідували 515 росіян й знищили 46 одиниць техніки, зокрема:
- 4 танки;
- 14 ББМ;
- 6 артсистем;
- 1 РСЗВ;
- 1 ПТРК;
- 20 автомобілів.
"Також Сили оборони України знищили 5 складів боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 328 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 21 лютого, українські воїни ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 407 240 військових.
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