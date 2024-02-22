ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 46 одиниць техніки: яка ситуація

Протягом минулої доби, 21 лютого, українські воїни ліквідували ще 515 російських терористів на Таврійському напрямку, а також знищили 46 одиниць ворожої техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 37 авіаударів;

провів 42 бойових зіткнення;

здійснив 1270 артобстрілів. Авдіївський напрямок Військові відбили 19 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське. Мар'їнський напрямок Сили оборони відбили 14 атак ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Новопавлівський напрямок Збройні сили України (ЗСУ) відбили атаку противника південніше Золотої Ниви. Запорізький напрямок Військові відбили 8 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. Досягнення наших воїнів ЗСУ ліквідували 515 росіян й знищили 46 одиниць техніки, зокрема: 4 танки;

14 ББМ;

6 артсистем;

1 РСЗВ;

1 ПТРК;

20 автомобілів. "Також Сили оборони України знищили 5 складів боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 328 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 21 лютого, українські воїни ліквідували ще 1060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 407 240 військових.