ЗСУ знищили ще один літак та понад 60 автомобілів: оновлені втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ще один літак і понад 60 автомобілів (GettyImages)

Втрати Росії у війні проти України становлять понад 407 тисяч солдатів. Також ЗСУ за добу знищили ще один літак, 63 автомобільні техніки та 41 артсистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

Загальні бойові втрати противника станом на 22 лютого 2024 року склали: особового складу - близько 407 240 (+1160) осіб,

танків - 6523 (+7) од,

бойових броньованих машин - 12 373 (+35) од,

артилерійських систем - 9867 (+41) од,

РСЗВ - 997 (+5) од,

засоби ППО - 680 (+2) од,

літаків - 339 (+1) од,

вертольотів - 325 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7596 (+36) од,

крилаті ракети - 1903 од,

кораблі/катери - 25 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12 924 (+63) од,

спеціальна техніка – 1566 (+8) од, Ситуація на фронті Минулої доби сталося 64 бойових зіткнення. Всього ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів. Під ворожий артилерійський вогонь потрапило понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. За словами начальника прес-служби 15-го прикордонного загону бригади "Сталевий кордон" Івана Шевцова, 40 000 російських військовослужбовців "протистоять ЗСУ у складі потужного угруповання військ", але ця група не просувається.