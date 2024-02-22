ЗСУ знищили ще один літак та понад 60 автомобілів: оновлені втрати РФ
Втрати Росії у війні проти України становлять понад 407 тисяч солдатів. Також ЗСУ за добу знищили ще один літак, 63 автомобільні техніки та 41 артсистему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.
Загальні бойові втрати противника станом на 22 лютого 2024 року склали:
- особового складу - близько 407 240 (+1160) осіб,
- танків - 6523 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 12 373 (+35) од,
- артилерійських систем - 9867 (+41) од,
- РСЗВ - 997 (+5) од,
- засоби ППО - 680 (+2) од,
- літаків - 339 (+1) од,
- вертольотів - 325 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7596 (+36) од,
- крилаті ракети - 1903 од,
- кораблі/катери - 25 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12 924 (+63) од,
- спеціальна техніка – 1566 (+8) од,
Ситуація на фронті
Минулої доби сталося 64 бойових зіткнення. Всього ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів.
Під ворожий артилерійський вогонь потрапило понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
За словами начальника прес-служби 15-го прикордонного загону бригади "Сталевий кордон" Івана Шевцова, 40 000 російських військовослужбовців "протистоять ЗСУ у складі потужного угруповання військ", але ця група не просувається.
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