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ЗСУ знищили ще один літак та понад 60 автомобілів: оновлені втрати РФ

Україна, Четвер 22 лютого 2024 08:03
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ЗСУ знищили ще один літак та понад 60 автомобілів: оновлені втрати РФ Фото: ЗСУ знищили ще один літак і понад 60 автомобілів (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні проти України становлять понад 407 тисяч солдатів. Також ЗСУ за добу знищили ще один літак, 63 автомобільні техніки та 41 артсистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

Загальні бойові втрати противника станом на 22 лютого 2024 року склали:

  • особового складу - близько 407 240 (+1160) осіб,
  • танків - 6523 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 12 373 (+35) од,
  • артилерійських систем - 9867 (+41) од,
  • РСЗВ - 997 (+5) од,
  • засоби ППО - 680 (+2) од,
  • літаків - 339 (+1) од,
  • вертольотів - 325 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7596 (+36) од,
  • крилаті ракети - 1903 од,
  • кораблі/катери - 25 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12 924 (+63) од,
  • спеціальна техніка – 1566 (+8) од,

Ситуація на фронті

Минулої доби сталося 64 бойових зіткнення. Всього ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів.

Під ворожий артилерійський вогонь потрапило понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

За словами начальника прес-служби 15-го прикордонного загону бригади "Сталевий кордон" Івана Шевцова, 40 000 російських військовослужбовців "протистоять ЗСУ у складі потужного угруповання військ", але ця група не просувається.

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