Бійці ССО знищили станцію РЕБ та БК росіян у Херсонській області: відео ударів

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України знищили позицію російських окупантів разом з аеророзвідувальною апаратурою та боєкомплектом у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал ССО.

Зазначається, що місце дислокації аеророзвідників ворога у регіоні було виявлено операторами 73-го морського центру ССО. Воно було розташоване в одній із будівель, де інтервенти мали станцією радіоелектронної боротьби (РЕБ), з антеною Alientech та БК.

Для ударів по цілях противника були задіяні оператори FPV-дронів, а також розрахунок 122-мм гаубиці Д-30.

В ССО розповіли, що вони "хірургічно точно" знищили всі цілі.

"Орієнтовні втрати противника близько 5 осіб", - додали в Силах оборони.

Також були оприлюднені кадри операції по ліквідації особового складу та апаратури російських загарбників у Херсонській області.

Ситуація в Херсонській області

Нагадаємо, восени 2023 року стало відомо, що українські захисники закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема на плацдармі в районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі ЗСУ тоді пояснили, що Сили оборони хочуть відтіснити російських загарбників від правого берега Дніпра. Це дозволить, зокрема, зменшити ворожі обстріли цивільних.

Так, російські окупанти продовжують активно обстрілювати Херсон та інші звільнені ЗСУ населені пункти області.

Раніше у ССО показували відео, як спільно з військовими 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та СБУ знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" на лівому березі Херсонської області.

Наприкінці січня повідомлялося, що бійці ССО знищили пункти спостереження росіян на півдні України. А перед тим на південному напрямку ССО ЗСУ виявили кілька одиниць російської техніки та навели на неї HIMARS, і процес знищення вдалося зафіксувати на відео.

Раніше сьогодні стало відомо, що бійці ССО виявили та за допомогою дронів-камікадзе знищили мінометну позицію і живу силу ворога, і було оприлюднене відповіде відео.

Перед тим були показані кадри, як ССО відпрацювали дроном по спостережному пункту російських терористів на Авдіївському напрямку.