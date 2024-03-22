Бойцы ССО уничтожили станцию РЭБ и БК россиян в Херсонской области: видео ударов

Бойцы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины уничтожили позицию российских оккупантов вместе с аэроразведовательной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ССО.

Отмечается, что место дислокации аэроразведчиков врага в регионе было обнаружено операторами 73 морского центра ССО. Оно было расположено в одном из зданий, где интервенты имели станцию радиоэлектронной борьбой (РЭБ), с антенной Alientech и БК.

Для ударов по целям противника были задействованы операторы FPV-дронов, а также расчет 122-мм гаубицы Д-30.

В ССО рассказали, что они "хирургически точно" уничтожили все цели.

"Ориентировочные потери противника около 5 человек", - добавили в Силах обороны.

Также были обнародованы кадры операции по ликвидации личного состава и аппаратуры российских захватчиков в Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что украинские защитники закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе ВСУ объяснили, что Силы обороны хотят оттеснить российских захватчиков от правого берега Днепра. Это позволит, в частности, уменьшить вражеские гражданские обстрелы.

Так, российские оккупанты продолжают активно обстреливать Херсон и другие уволенные ВСУ населенные пункты области.

Ранее в ССО показывали видео, как совместно с военными 140 отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и СБУ уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек" на левом берегу Херсонской области.

В конце января сообщалось, что бойцы ССО уничтожили пункты наблюдения россиян на юге Украины. А прежде на южном направлении ССО ВСУ обнаружили несколько единиц российской техники и навели на нее HIMARS, и процесс уничтожения удалось зафиксировать на видео.

Ранее сегодня стало известно, что бойцы ССО обнаружили и с помощью дронов-камикадзе уничтожили минометную позицию и живую силу врага и было обнародовано ответ видео.

Перед тем были показаны кадры, как ССО отработали дроном по наблюдательному пункту российских террористов на Авдеевском направлении.