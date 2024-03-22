ua en ru
Пт, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці ССО дронами знищили мінометну позицію і живу силу РФ (відео)

Україна, П'ятниця 22 березня 2024 16:44
UA EN RU
Бійці ССО дронами знищили мінометну позицію і живу силу РФ (відео) Архівне фото: Бійці ССО дронами знищили мінометну позицію і живу силу РФ (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни виявили та за допомогою дронів-камікадзе знищили мінометну позицію і живу силу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зазначається, що це результат роботи військових із 8 полку ССО. Для ліквідації ворога були використані FPV-дрони.

"Мінометна позиція противника та особовий склад поблизу неї були виявлені під час розвідувальних дій на одній з операційних ділянок", - йдеться в заяві.

Встановивши координати цілей, оператори FPV-дронів завдали поразки, завдяки чому знищили 5 російських військовослужбовців і поранили ще 4. Також було знищено позицію 82-мм міномета та пошкоджено БМП.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 74 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні штурми на Новопавлівському напрямку.

А втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 березня, становили 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 434 710 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні
"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими