Бійці ССО відпрацювали дроном по спостережному пункту росіян (відео)
Українські військові відпрацювали дроном по спостережному пункту російських терористів на Авдіївському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ).
"Під час ведення спеціальних дій на Авдіївському напрямку снайпер 3-го окремого полку ССО ЗС України виявив розташування спостережного пункту противника", - пише ССО.
Після підтвердження наявності російських військових на спостережнику, інформацію передали підрозділу безпілотних авіаційних комплексів, який й завдав удару по цілі дроном.
"В підсумку спільними діями снайперів та операторів БПАК було знищено укріплений спостережний пункт та двох солдатів противника", - відзначає пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 19 березня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 433 090 військових.
Тим часом військові Сил оборони півдня знищили два розвідувальних дрони росіян Supercam на підльоті до Одеської області.
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