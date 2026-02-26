Бійці ССО зайшли у ворожий тил і влаштували окупантам "вибухову" засідку (відео)

Успішні операції ССО

Нагадаємо, у січні група спеціального призначення 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ провела успішні спеціальні дії у місті Куп’янськ Харківської області.

Під час розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили групу російських військовослужбовців, які утримували позиції у зруйнованому супермаркеті та житловому будинку поруч.

У результаті прямих дій було знищено 2 військовослужбовців противника та 2 окупантів взято в полон.

Вчора Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" та знищили ЗРГК "Панцир С-1" в окупованому Криму.

Також у ССО показали відео знищення артилерійського складу російських загарбників на тимчасово окупованій Луганщині.