Бійці ССО зайшли у ворожий тил і влаштували окупантам "вибухову" засідку (відео)

Фото: бійці ССО зайшли у ворожий тил і влаштували окупантам "вибухову" засідку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Північно-Слобожанському напрямку бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ зайшли у ворожий тил, заклали вибухівку та підірвали маршрут просочування російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування ССО.

Читайте також: Дрони ССО знищили дороговартісні системи ППО росіян у Криму (відео)

Як повідомляється, спеціальні дії провів один із підрозділів Сил спеціальних операцій на Північно-Слобожанському напрямку.

Аеророзвідка виявила ворожий маршрут з точками накопичення.

Відповідно до "METT-TC" було ухвалене рішення, що проведення класичної засідки становить підвищений ризик для групи спеціального призначення.

Натомість, оператори ССО інфільтрувалися у ворожий тил, заклали вибухівку у місцях накопичення та безпечно ексфільтрувалися.

Результат - знищення ворога та перерізання його маршруту просочування на даній ділянці фронту.

 

Успішні операції ССО

Нагадаємо, у січні група спеціального призначення 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ провела успішні спеціальні дії у місті Куп’янськ Харківської області.

Під час розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили групу російських військовослужбовців, які утримували позиції у зруйнованому супермаркеті та житловому будинку поруч.

У результаті прямих дій було знищено 2 військовослужбовців противника та 2 окупантів взято в полон.

Вчора Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" та знищили ЗРГК "Панцир С-1" в окупованому Криму.

Також у ССО показали відео знищення артилерійського складу російських загарбників на тимчасово окупованій Луганщині.

Сили спеціальних операційВійна в Україні