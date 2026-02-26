Бойцы ССО зашли во вражеский тыл и устроили оккупантам "взрывную" засаду (видео)

Успешные операции ССО

Напомним, в январе группа специального назначения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ провела успешные специальные действия в городе Купянск Харьковской области.

Во время разведки центральной части города операторы ССО обнаружили группу российских военнослужащих, которые удерживали позиции в разрушенном супермаркете и жилом доме рядом.

В результате прямых действий было уничтожено 2 военнослужащих противника и 2 оккупантов взяты в плен.

Вчера Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" и уничтожили ЗРГК "Панцирь С-1" в оккупированном Крыму.

Также в ССО показали видео уничтожения артиллерийского склада российских захватчиков на временно оккупированной Луганщине.