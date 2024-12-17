Бійці ССО влаштували "гарячий прийом" військовим КНДР у Курській області: які втрати ворога

Воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України влаштували "гарячий прийом" військовим Північної Кореї, які перебувають у Курській області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗС України.
Зазначається, що за три дні бойових операцій українські спецпризначенці ліквідували 50 військових із КНДР та поранили ще 47.
Крім живої сили противника, оператори ССО знищили 2 одиниці броньованої техніки, два автомобілі та ворожий квадроцикл.
Повідомляється, що бойові зіткнення тривають. Українські спецпризначенці продовжують завдавати противнику нових втрат.
Північна Корея активно підтримує Росію у війні проти України, надаючи військову допомогу та направляючи своїх солдатів на фронт.
Сполучені Штати Америки підтвердили присутність північнокорейських солдатів у війську Росії та заявили, що їхня участь у бойових діях робить їх законними цілями для українських військових. Тож, такі дії розцінюватимуться як посилення ескалації проти України з боку РФ.
Окрім цього, у Пентагоні заявили про випадки загибелі солдатів КНДР у Курській області. Однак детальної інформації щодо кількості вбитих північнокорейських солдатів немає.
Раніше ми повідомляли про те, що українські військові опублікували відео з можливо першими загиблими на війні проти України солдатами КНДР. Однак, знову ж таки, загальні втрати серед північнокорейських солдатів можуть бути більшими.
Також нагадаємо, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів про те, як саме Росія почала використовувати солдатів КНДР.
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