Бойцы ССО устроили "горячий прием" военным КНДР в Курской области: какие потери врага

Воины 8-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины устроили "горячий прием" военным Северной Кореи, которые находятся в Курской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО ВС Украины.
Отмечается, что за три дня боевых операций украинские спецназовцы ликвидировали 50 военных из КНДР и ранили еще 47.
Кроме живой силы противника, операторы ССО уничтожили 2 единицы бронированной техники, два автомобиля и вражеский квадроцикл.
Сообщается, что боевые столкновения продолжаются. Украинские спецназовцы продолжают наносить противнику новые потери.
Северная Корея активно поддерживает Россию в войне против Украины, предоставляя военную помощь и направляя своих солдат на фронт.
Соединенные Штаты Америки подтвердили присутствие северокорейских солдат в армии России и заявили, что их участие в боевых действиях делает их законными целями для украинских военных. Поэтому, такие действия будут расцениваться как усиление эскалации против Украины со стороны РФ.
Кроме этого, в Пентагоне заявили о случаях гибели солдат КНДР в Курской области. Однако детальной информации о количестве убитых северокорейских солдат нет.
Ранее мы сообщали о том, что украинские военные опубликовали видео с возможно первыми погибшими на войне против Украины солдатами КНДР. Однако, опять же, общие потери среди северокорейских солдат могут быть больше.
Также напомним, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал о том, как именно Россия начала использовать солдат КНДР.
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