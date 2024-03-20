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Бійці ССО відпрацювали дроном по спостережному пункту росіян (відео)

Фото: бійці ССО відпрацювали дроном по спостережному пункту росіян (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові відпрацювали дроном по спостережному пункту російських терористів на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ).

"Під час ведення спеціальних дій на Авдіївському напрямку снайпер 3-го окремого полку ССО ЗС України виявив розташування спостережного пункту противника", - пише ССО. 

Після підтвердження наявності російських військових на спостережнику, інформацію передали підрозділу безпілотних авіаційних комплексів, який й завдав удару по цілі дроном. 

"В підсумку спільними діями снайперів та операторів БПАК було знищено укріплений спостережний пункт та двох солдатів противника", - відзначає пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 19 березня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 433 090 військових.

Тим часом військові Сил оборони півдня знищили два розвідувальних дрони росіян Supercam на підльоті до Одеської області.

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