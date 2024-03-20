Бойцы ССО отработали дроном по наблюдательному пункту россиян (видео)

"Во время ведения специальных действий на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО ВС Украины обнаружил расположение наблюдательного пункта противника", - пишет ССО.

После подтверждения наличия российских военных на наблюдателе, информацию передали подразделению беспилотных авиационных комплексов, который и нанес удар по цели дроном.

"В итоге совместными действиями снайперов и операторов БПАК было уничтожено укрепленный наблюдательный пункт и двух солдат противника", - отмечает пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 марта, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов кафиров. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 433090 военных.

Тем временем военные Сил обороны юга уничтожили два разведывательных дрона россиян Supercam на подлете в Одесскую область.