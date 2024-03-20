RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы ССО отработали дроном по наблюдательному пункту россиян (видео)

Фото: бойцы ССО отработали дроном по наблюдательному пункту россиян (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные отработали дроном по наблюдательному пункту российских террористов на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Во время ведения специальных действий на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО ВС Украины обнаружил расположение наблюдательного пункта противника", - пишет ССО. 

После подтверждения наличия российских военных на наблюдателе, информацию передали подразделению беспилотных авиационных комплексов, который и нанес удар по цели дроном. 

"В итоге совместными действиями снайперов и операторов БПАК было уничтожено укрепленный наблюдательный пункт и двух солдат противника", - отмечает пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 марта, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов кафиров. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 433090 военных.

Тем временем военные Сил обороны юга уничтожили два разведывательных дрона россиян Supercam на подлете в Одесскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине