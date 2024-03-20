Ще 700 окупантів та 37 безпілотників. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи 20 березня становлять 700 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 433 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 37 безпілотників та 16 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 433 090 (+700) осіб ліквідовано;

танків - 6828 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 13 058 (+9) од.;

артилерійських систем - 10 714 (+16) од.;

РСЗВ - 1017 од.;

засоби ППО - 721 од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8355 (+37) од.;

крилаті ракети - 1922 од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 14 198 (+7) од.;

спеціальна техніка - 1738 (+3) од.

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ провели розвідку бойовими діями поблизу російських позицій на північ і північний захід від Авдіївки. Також українські захисники зберігають позиції на західній околиці Івановського, до того ж в населеному пункті тривають запеклі бої.

В Україні на фронті протягом доби сталося 80 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по наземному пункту управління безпілотниками супротивника.