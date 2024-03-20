В Одеській області зенітники "приземлили" два ворожих дрони

Військові зенітної ракетної бригади знищили два розвідувальних дрони росіян на підльоті до Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

"На підльоті з моря до Одещини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА "Supercam", - пише пресслужба.

Supercam

Supercam на сьогодні є одним з популярних розвідувальних дронів в Росії. Як пише "Мілітарний", цей БпЛА складає від 15 до 20% від усіх російських безпілотників у небі.

Тривалість польоту дрона, згідно з даними його виробника, нібито, складає 4,5 години, а дальність роботи управління та передачу відео - 50-100 км.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 19 березня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 433 090 військових.