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Бойцы ССО отработали дроном по наблюдательному пункту россиян (видео)

Среда 20 марта 2024 18:35
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Бойцы ССО отработали дроном по наблюдательному пункту россиян (видео) Фото: бойцы ССО отработали дроном по наблюдательному пункту россиян (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные отработали дроном по наблюдательному пункту российских террористов на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Во время ведения специальных действий на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО ВС Украины обнаружил расположение наблюдательного пункта противника", - пишет ССО.

После подтверждения наличия российских военных на наблюдателе, информацию передали подразделению беспилотных авиационных комплексов, который и нанес удар по цели дроном.

"В итоге совместными действиями снайперов и операторов БПАК было уничтожено укрепленный наблюдательный пункт и двух солдат противника", - отмечает пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 марта, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов кафиров. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 433090 военных.

Тем временем военные Сил обороны юга уничтожили два разведывательных дрона россиян Supercam на подлете в Одесскую область.

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