Бійці ССО уразили важливі обʼєкти ППО росіян у Воронезькій області

Зазначається, що РЛС П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка у Воронезькій області

ТРЛК "Сопка-2" була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражена в селі Гармашівка Воронежської області.

"Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським дронам, але не склалося. ССО України продовжують завдати важкі удари для ворога, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу", - наголосили у ССО.



Фото: Telegram ССО