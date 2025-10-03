Бойцы ССО поразили важные объекты ПВО россиян в Воронежской области

Отмечается, что РЛС П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС России Бутурлиновка в Воронежской области

ТРЛК "Сопка-2" была элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Поражена в селе Гармашовка Воронежской области.

"Обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским дронам, но не сложилось. ССО Украины продолжают наносить тяжелые удары для врага, шаг за шагом приближают полное российское изнеможение", - отметили в ССО.



Фото: Telegram ССО