ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Бійці ССО знищили російські "Іскандери" у Курській області, - Генштаб

П'ятниця 26 вересня 2025 15:40
UA EN RU
Бійці ССО знищили російські "Іскандери" у Курській області, - Генштаб Фото: бійці ССО знищили російські "Іскандери" у Курській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили спеціальних операцій ЗСУ 9 серпня знищили "Іскандери" 448-ї ракетної бригади збройних сил Росії у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляється, підрозділами Сил спеціальних операцій було завдано ударів по ангарах, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області РФ.

Бійці ССО знищили російські &quot;Іскандери&quot; у Курській області, - Генштаб

Фото: бійці ССО знищили російські "Іскандери" у Курській області (Генштаб ЗСУ)

Результатом комплексної роботи ССО стали:

  • 5 знищених транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;
  • 1 знищена пускова установка ОТРК "Іскандер";
  • уражений ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;
  • зруйновані склади та автомобільна техніка.

"Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою припинення агресії Росії проти України", - наголосили в Генштабі.

Удари ЗСУ по території Росії

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня українські військові вчергове завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Підтверджено влучання та пожежу.

Також 24 вересня Сили оборони завдали ударів по НПЗ у Башкортостані та нафтоперекачувальних станціях у Волгоградській області РФ. Також було уражено виробництво дронів у Валуйках та Астраханський газопереробний завод.

А в ніч на 23 вересня українські військові уразили два нафтові об'єкти у Брянській та Самарській областях. Також зафіксовано влучання по двох літаках на аеродромі "Кача" в окупованому Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ Сили спеціальних операцій Курська область искандеры
Новини
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"