Бійці ССО знищили російські "Іскандери" у Курській області, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою припинення агресії Росії проти України", - наголосили в Генштабі.

Як повідомляється, підрозділами Сил спеціальних операцій було завдано ударів по ангарах, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області РФ.

Удари ЗСУ по території Росії

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня українські військові вчергове завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Підтверджено влучання та пожежу.

Також 24 вересня Сили оборони завдали ударів по НПЗ у Башкортостані та нафтоперекачувальних станціях у Волгоградській області РФ. Також було уражено виробництво дронів у Валуйках та Астраханський газопереробний завод.

А в ніч на 23 вересня українські військові уразили два нафтові об'єкти у Брянській та Самарській областях. Також зафіксовано влучання по двох літаках на аеродромі "Кача" в окупованому Криму.