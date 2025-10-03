Фото: бойцы ССО поразили важные объекты ПВО россиян в Воронежской области (wikipedia.org)

Силы специальных операций ВСУ ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" в Воронежской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.