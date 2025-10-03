ua en ru
Бойцы ССО поразили важные объекты ПВО россиян в Воронежской области

Пятница 03 октября 2025 19:40
Бойцы ССО поразили важные объекты ПВО россиян в Воронежской области Фото: бойцы ССО поразили важные объекты ПВО россиян в Воронежской области (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Силы специальных операций ВСУ ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" в Воронежской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Отмечается, что РЛС П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС России Бутурлиновка в Воронежской области

ТРЛК "Сопка-2" была элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Поражена в селе Гармашовка Воронежской области.

"Обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским дронам, но не сложилось. ССО Украины продолжают наносить тяжелые удары для врага, шаг за шагом приближают полное российское изнеможение", - отметили в ССО.
Удары ССО по вражеским объектам

Напомним, Силы специальных операций ВСУ 9 августа уничтожили "Искандеры" 448-й ракетной бригады вооруженных сил России в Курской области.

Ранее Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области.

Кроме того, бойцы ССО этим летом атаковали десятки целей в России и на оккупированных территориях. Среди них аэродромы, судно, оборонные заводы, НПЗ и не только.

