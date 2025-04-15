ССО налетіли на ворожий бліндаж: двох окупантів знищили, троє здались у полон (відео)

Бійці 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків. Їм вдалось поповнити обмінний фонд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя", - підписано відео.

Було швидко та ретельно сплановано операцію щодо атаки на ворога і оператори висунулись у бік їх позицій.

Як розповіли військові, під час проведення спеціальних дій, оператори ССО виявили п’ятьох ворожих військовослужбовців у бліндажі.

Нещодавно ми писали про те, що у Курській області підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом декількох днів взяли у полон 14 російських військових. У тому числі й трьох офіцерів.

Також ми писали про те, що під час проведення спеціальних дій на території Курської області воїни ССО завдали суттєвих втрат у живій силі росіянам.

"Крім того, було взято в полон кілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти", - уточнили в ССО.

Окрім цього бійці бригади Національної поліції "Хижак" захопили у полон трьох росіян у Торецьку, які вже заявили про намір приєднатись до "Російського добровольчого корпусу".

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