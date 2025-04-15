ua en ru
Вт, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ССО налетіли на ворожий бліндаж: двох окупантів знищили, троє здались у полон (відео)

Вівторок 15 квітня 2025 19:08
UA EN RU
ССО налетіли на ворожий бліндаж: двох окупантів знищили, троє здались у полон (відео) Ілюстративне фото: бійці ССО захопили у полон окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішний наліт на ворожі позиції на одному з операційних напрямків. Їм вдалось поповнити обмінний фонд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як розповіли військові, під час проведення спеціальних дій, оператори ССО виявили п’ятьох ворожих військовослужбовців у бліндажі.

Було швидко та ретельно сплановано операцію щодо атаки на ворога і оператори висунулись у бік їх позицій.

"В результаті швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися у полон, чим зберегли їм життя", - підписано відео.

Згодом група відійшла разом з військовополоненими, виконавши задачу без втрат.

Нещодавно ми писали про те, що у Курській області підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ протягом декількох днів взяли у полон 14 російських військових. У тому числі й трьох офіцерів.

Також ми писали про те, що під час проведення спеціальних дій на території Курської області воїни ССО завдали суттєвих втрат у живій силі росіянам.

"Крім того, було взято в полон кілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти", - уточнили в ССО.

Окрім цього бійці бригади Національної поліції "Хижак" захопили у полон трьох росіян у Торецьку, які вже заявили про намір приєднатись до "Російського добровольчого корпусу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сили спеціальних операцій Війна в Україні
NEWS
Не переговори з РФ. Зеленський пояснив, що насправді готують в Туреччині
Не переговори з РФ. Зеленський пояснив, що насправді готують в Туреччині
DAILY
Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну