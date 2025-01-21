Бійці ССО показали, як ліквідують солдатів КНДР у Курській області та збирають зразки їх ДНК

Українські військові продовжують ліквідувати російських та північнокорейських військових в Курській області. Вони також здобувають про них важливі дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео роботи спецпризначенців.

Зазначається, що роботу з ліквідації ворога провели воїни 73 морського центру СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.

На відео видно, як після влучного ураження ворожих груп оператори проводять зачистку району. Під час спеціальних дій вони збирають інформацію про чисельність, озброєння і особисті дані знищеного особового складу противника.

Особливо це стосується північнокорейських солдатів, яких Росія використовує у Курській області і як гарматне м’ясо для штурмів позицій Сил оборони України.

"Після знищення ворожих груп оператори 73-го центру ССО ретельно здобувають матеріали для ідентифікації північнокорейців і внесення їх до відповідних баз даних та проведення подальших слідчих дій", - підписано відео.

Взяття в полон військових КНДР

Нагадаємо, 11 січня стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Солдат КНДР, серед іншого, розповіли про значні втрати серед військових свого контингенту.

Після цього президент Володимир Зеленський запропонував лідеру КНДР Кім Чен Ину забрати полонених північнокорейських солдатів, однак з певною умовою.