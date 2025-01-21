Бойцы ССО показали, как ликвидируют солдат КНДР в Курской области и собирают образцы их ДНК

Украинские военные продолжают ликвидировать российских и северокорейских военных в Курской области. Они также получают о них важные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео работы спецназовцев.

Отмечается, что работу по ликвидации врага провели воины 73 морского центра СпН имени кошевого атамана Антона Головатого.

На видео видно, как после точного поражения вражеских групп операторы проводят зачистку района. Во время специальных действий они собирают информацию о численности, вооружении и личных данных уничтоженного личного состава противника.

Особенно это касается северокорейских солдат, которых Россия использует в Курской области и как пушечное мясо для штурмов позиций Сил обороны Украины.

"После уничтожения вражеских групп операторы 73-го центра ССО тщательно добывают материалы для идентификации северокорейцев и внесения их в соответствующие базы данных и проведения дальнейших следственных действий", - подписано видео.

Взятие в плен военных КНДР

Напомним, 11 января стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Солдат КНДР, среди прочего, рассказали о значительных потерях среди военных своего контингента.

После этого президент Владимир Зеленский предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну забрать пленных северокорейских солдат, однако с определенным условием.