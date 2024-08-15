Бійці ССО у Курській області знищили десяток росіян за одну операцію (відео)

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, вже понад тиждень українські війська проводять військову операцію у Курській області РФ. Її мета - захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські бійці загалом взяли під контроль вже 82 населені пункти у Курській області (1150 квадратних кілометрів території).

До того ж росіяни активно здаються в полон. Зокрема, сьогодні стало відомо, що бійцям СБУ вдалося взяти у полон відразу 102 російських солдатів, серед них - кадирівські вояки з підрозділу "Ахмат".

Окрім того, Україна створила у Курській області військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Детальніше про те, що відбувається у Курській області станом на 15 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

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