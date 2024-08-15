ЗСУ наближаються до Глушкового? Нові карти боїв у Курській області

Площа боїв в Курській області могла розширитися до кордонів четвертого району - Глушківського, де місцева влада оголосила вже евакуацію. Оскільки ЗСУ взяли під контроль кілька населених пунктів, один із яких знаходиться приблизно за 17 кілометрів від Глушкового. Попри деяке зниження темпів операції, вона триває.

Про те, де відбуваються бої та що відомо про просування ЗСУ в рамках операції в Курській області - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Так, вчора в соціальних мережах розповсюдилося відео зі зняттям російського триколору з будинку культури у селі Внезапне Коренівського району.

Фото: ЗСУ просунулися до кордонів четвертого району Курської області (t.me/agentstvonews)

Крім того, відео зі скиданням російського прапора з будинку культури з'явилося і з села Любимівка.

Однак якщо Любимівка вже перебувала у зоні контролю ЗСУ, то відео із Внезапного підтверджує розширення зони бойових дій на південному сході Коренівського району, а до кордону із сусіднім Глушківським районом звідси лише 2,5 км.

При цьому ще вчора близький до Міноборони РФ Telegram-канали "Рибар" писав, що обстановка в цьому районі "покрита туманом війни" і, ймовірно, ЗСУ зайняли й населений пункт Вікторівка (близько 1 км від Внезапного), а також можуть бути присутніми й у Гордіївці.

Фото: на інтерактивній мапі "Радіо Свобода" н. п. Внезапне, Вікторівка, Успенівка та Гордіївка утворюють своєрідний трикутник (svoboda.org)

Повідомляється, що станом на кінець 14 серпня, українські війська присутні у Внезапному та Гордіївці, а от статус Успенівки та Вікторівки "залишається під питанням".

Також тривають бої і трохи на північ від Внезапного - у селі Снагость.

Так звані російські воєнкори писали, що ЗСУ були помічені й в сусідньому Краснооктябрському, звідки до кордону з Глушківським районом ще ближче - близько 1 км, а до райцентру - селища Глушкове з населенням близько п'ять тисяч осіб - лише близько 10 км.

Фото: в Курській області площа бойових дій продовжує розширюватися, але вже не такими швидкими темпами (svoboda.org)

Російський пропагандистський Telegram-канал Readovka пише про нічні боєзіткнення біля Коренево. Ворог бідкається, мовляв, ЗСУ намагаються встановити контроль над населеним пунктом. Також росіяни пишуть і про бої і прикордонні в Бєлгородській області, а саме за Колотилівку, де розташований пункт пропуску.

Тим часом в Інституту вивчення війни, спираючись на геолоковані кадри, повідомляють, що також ЗСУ діють у східній частині села Журавлі (на захід від Коренево та за 20 км від міжнародного кордону), що свідчить про просування українських сил у східній частині цього населеного пункту.

Фото: ЗСУ просуваються в Курській області, а росіяни риють окопи (understandingwar.org)

В ISW також пишуть про просування ЗСУ за Мартинівку (на північний схід від Суджі), посилаючись на дані українських ЗМІ. Геолоковані кадри від 14 серпня також вказують на рух українських сил в районі села Уланок (на південний схід від Суджі) та в західній частині Камишного (на південний схід від Суджі).

Як зазначили в Інституті вивчення війни, росіяни риють окопи і зводять оборонну лінію біля Льгова, вздовж дороги Рильськ-Льгов-Курчатів-Курськ. На думку авторів, це, очевидно, говорить про те, що війська РФ очікують подальшого просування українців.

Аналітики підсумовують, що попри деяке сповільнення операції, українські війська добре діють у межах заявленої площі просування й також продовжують діяти ближче до міжнародного кордону в Курській області.