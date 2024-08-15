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У Курській області рота солдатів РФ здалась у полон: більше сотні росіян добровільно склали зброю

Курська область, Четвер 15 серпня 2024 10:17
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У Курській області рота солдатів РФ здалась у полон: більше сотні росіян добровільно склали зброю Фото: українські війська взяли в полон роту солдат РФ у Курській області (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські військові у Курській області взяли у полон понад сотню російських солдатів. Рота прийняла таке рішення після того, як військове керівництво покинуло їх напризволяще.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу проєкту для "Хочу жить".

Зазначається, що понад сто залишених командирами росіян прийняли рішення і здалися в полон учора, 14 серпня.

"Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури і казнокради, а фланги "прикривають" кадировські бандити, які кидають всіх і все, аби самим не бути полоненими", - йдеться в повідомленні.

Також у проєкті згадали ім'я російського генерала Лапіна, який у 2022 році відповідав за оборону Харківської області (коли відбулась стрімка деокупація регіону українськими військами - ред.), а нині відповідає за оборону Курська.

Полонені в Курській області

Нагадаємо, українські бійці активно захоплюють у полон російських окупантів. Зокрема, за словами Сирського, протягом минулого дня ЗСУ взяли у полон ще понад 100 полонених російських військових.

Напередодні український омбудсмен Дмитро Лубінець провів розмову зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. Даний діалог вперше ініціювала Москва.

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