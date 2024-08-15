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Бойцы ССО в Курской области уничтожили десяток россиян за одну операцию (видео)

Архивное фото: бойцы ССО (ссо-mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Операторы группы специального назначения ССО уничтожили в Курской области десяток россиян за одну операцию. Ликвидацию оккупантов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

Как отмечается, во время проведения специальных действий в тылу противника в Курской области операторы группы специального назначения уничтожили вражеский грузовик, заполненный военнослужащими РФ.

Часть из них пыталась укрыться в посадке, но также была уничтожена операторами ССПО.

"Для выполнения задания нашим воинам понадобилось несколько минут. После чего группа продолжила боевую работу на других участках", - добавили в ССО.

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, уже больше недели украинские войска проводят военную операцию в Курской области РФ. Ее цель - защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские бойцы в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта в Курской области (1150 квадратных километров территории).

К тому же россияне активно сдаются в плен. В частности, сегодня стало известно, что бойцам СБУ удалось взять в плен сразу 102 российских солдат, среди них - кадыровские воины из подразделения "Ахмат".

Кроме того, Украина создала в Курской области военную комендатуру. Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Детальнее о том, что происходит в Курской области по состоянию на 15 августа - в материале РБК-Украина.

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