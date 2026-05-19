Бойцы США учатся у ВСУ новой тактике обнаружения дронов врага

Американские военные осваивают навык ВСУ идентификации беспилотников по их характерному звуку. Это поможет бойцам вовремя выявлять угрозы во время патрулирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking Defense .

Как доказывает опыт войны в Украине, слушать небо - критически важно, говорят американские офицеры. Раньше солдаты смотрели только вперед, а теперь они должны слушать жужжание.

Сержант 1-го класса Тайлер Харрингтон руководил тактикой борьбы с БПЛА во время учений Project FlyTrap 5.0 в Литве. Он отметил, что патрульные теперь по примеру ВСУ сканируют пространство не только на уровне земли.

Армия США официально еще не изменила программу, однако полевой опыт уже внедряют. Солдаты учатся различать типы аппаратов по шуму двигателей, что позволяет понять направление движения врага.

Харрингтон поделился опытом во время круглого стола:

"Я больше не просто сканирую свою 12-часовую и вокруг себя на уровне земли - мы включили эту боевую деятельность, где нам также нужно сканировать вверх и вширь ... теперь вам нужно изучить звуки дронов. Не похоже ли это на один из тех, которые летят в нашем потенциальном направлении?".

Мышечная память и реалии боя

Война в Украине демонстрирует эволюцию событий на фронте, ведь сейчас поле боя перенасыщено разведкой и дронами-камикадзе. Украинский CBA Initiatives Center провел собственное исследование. Аналитики изучали подготовку новобранцев в шести странах Европы. Главный вывод - бойцам нужны новые рефлексы.

Каждый солдат должен знать звук приближения опасности, чтобы спасти свою жизнь и жизнь солдата рядом. В отчете исследователей указано: "Украинским новобранцам нужно развивать мышечную память на звук приближающихся дронов, и если кто-то крикнет "воздух!", все должны немедленно упасть на землю, направить винтовки в небо и прицелиться в дрон".

"Электронные уши" против дронов РФ

Украина не ограничивается только слухом солдат, говорится в материале. Она строит целые сети акустических сенсоров. Это сложная система микрофонов и компьютеров, которая работает синхронно и быстро. Центр армейских уроков США уже проанализировал этот опыт.

Система обнаружения имеет четкую структуру:

направленные микрофоны;

локальные компьютеры для классификации сигналов;

синхронизированные метки времени;

сжатые сообщения о цели.

Сигнал мгновенно получают группы противовоздушной обороны, а это позволяет уничтожать дроны еще на подлете. Американские эксперты советуют внедрять такие решения немедленно. Особенно это актуально для восточного фланга НАТО. Дешевые решения иногда оказываются эффективнее дорогих радаров.