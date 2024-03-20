Бійці РДК влаштували засідку на спецназ ГРУ в Бєлгородській області (відео бою)

Штурмові загони формування "Російський добровольчий корпус" (РДК), що діють у Бєлгородській області, влаштували засідку на спецпризначенців Головного розвідувального управління (ГРУ) у селі Козинка.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал РДК.

Повстанці також сьогодні, 20 березня, оприлюднили ролик про бої у населеному пункті, де штурмували позицію військовослужбовців ЗС РФ у одному з будинків.

Зазначається, що атаку проводили бійці 2-го штурмового взводу РДК. за підтримки мінометників та за допомогою FPV-дронів.

За словами добровольців, штурм ворожої позиції завершився вдало, після чого була засідка на псковських ГРУ-шників з групи евакуації.

"Після вдалого штурму, було здійснено засідку на групу евакуації Спецназу ГРУ (2 окрема бригада спеціального призначення, в/ч 64044, Псков). НП Козинка, Бєлгородська область, РФ", - йдеться в публікації.

Рейд добровольців та бої у прикордонних областях РФ

Раніше повідомлялося, що 12 березня відбувся прорив кордону РФ бійцями легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Сибірського батальйону, які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони, щокрема, зайшли в Курську та Бєлгородську області, де понад тиждень тривають бої, що супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах окупантів.

18 березня російські добровольці оприлюднили список втрат противника. Йшлося про те, що за кілька днів рейду було знищено та пошкоджено сотні одиниць ворожої техніки. Також ліквідовано понад 600 окупантів, ще майже 30 взято у полон.

Нагадаємо, нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони України висловилися проте, що "обмежені військові операції" росіян не завершаться найближчим часом.

Зазначимо також, що після тижня боїв, влада Бєлгородської області все ж вирішила провести евакуацію частини населення.

Додамо, раніше сьогодні бійці РДК показали відео про невдалий штурм своєї позиції з боку російських військових, під час якого окупанти зазнали втрат та відступили.

Більш детально про рейд у Бєлгородській та Курській областях і що там відбувається - РБК-Україна писало в матеріалі.