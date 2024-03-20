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Бойцы РДК устроили засаду на спецназ ГРУ в Белгородской области (видео боя)

Среда 20 марта 2024 22:39
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Бойцы РДК устроили засаду на спецназ ГРУ в Белгородской области (видео боя) Фото: бойцы "РДК" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Штурмовые отряды формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК), действующие в Белгородской области, устроили засаду на спецназовцев Главного разведывательного управления (ГРУ) в селе Козинка.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал РДК.

Повстанцы также сегодня, 20 марта, обнародовали ролик о боях в населенном пункте, где штурмовали позицию военнослужащих ВС РФ в одном из домов.

Отмечается, что атаку проводили бойцы 2-го штурмового взвода РДК. при поддержке минометчиков и с помощью FPV-дронов.

По словам добровольцев, штурм вражеской позиции завершился удачно, после чего была засада на псковских ГРУ-шников из группы эвакуации.

"После удачного штурма, была осуществлена засада на группу эвакуации Спецназа ГРУ (2 отдельная бригада специального назначения, в/ч 64044, Псков). НП Козинка, Белгородская область, РФ", - говорится в публикации.

Рейд добровольцев и бои в приграничных областях РФ

Ранее сообщалось, что 12 марта произошел прорыв границы РФ бойцами легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Сибирского батальона, воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны, каждый крем, зашли в Курске и Белгородской области, где более недели продолжаются бои, сопровождающиеся в частности ударами по военным объектам оккупантов.

18 марта российские добровольцы обнародовали список потерь противника. Речь шла о том, что за несколько дней рейда были уничтожены и повреждены сотни единиц вражеской техники. Также ликвидировано более 600 оккупантов, еще почти 30 взято в плен.

Напомним, недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины высказались, что "ограниченные военные операции" россиян не завершатся в ближайшее время.

Отметим также, что после недели боев, власти Белгородской области все же решили провести эвакуацию части населения.

Добавим, ранее сегодня бойцы РДК показали видео о неудачном штурме своей позиции со стороны российских военных, во время которого оккупанты понесли потери и отступили.

Более подробно о рейде в Белгородской и Курской областях и что там происходит - РБК-Украина писало в материале.

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