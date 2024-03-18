Сотні одиниць знищеної та пошкодженої техніки: у ЛСР розповіли про масштабні втрати ворога
За кілька днів рейду російських добровольців у РФ було знищено та пошкоджено сотні одиниць ворожої техніки. Також ліквідовано понад 600 окупантів, ще майже 30 взято у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал легіону "Свобода Росії".
"За кілька днів проведення обмеженої військової операції на території Бєлгородської та Курської областей проти путінських військ, наш супротивник зазнав величезних втрат у живій силі та техніці", - інформують в ЛСР.
Станом на ранок 18 березня, втрати армії РФ в Бєлгородській і Курській областях склали:
Особовий склад:
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безповоротні втрати: 613 військовослужбовців
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санітарні втрати: 829 військовослужбовців
- узято в полон: 27 військовослужбовців
Знищена техніка:
- 7 танків (у т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
- 20 БМП (у т.ч. БМП-2, БМП-3)
- 6 гаубиць Д-30
- 4 БТР
- 4 міномети
- 2 МТ-12 "Рапіра"
- 2 2С19 "Мста-С"
- 2 БПЛА ZALA
- 1 БМ 21 "Град"
- 1 СПГ
- 1 комплекс "Муром"
- 1 станція РЕБ
- 1 ретранслятор
- 2 одиниці броньованих автомобілів техніки
- 2 одиниці інженерної техніки (екскаватори)
- 57 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)
Виведена з ладу техніка:
- 1 танк Т-80ПВМ
- 1 танк Т-72
- 1 БМП
- 1 БМ 21 "Град"
- 2 МТ-ЛБ
- 1 Мста-Б
- 1 ТОС-2
- 1 БМ 21 "Град"
- 1 2С1 "Гвоздика"
- 1 станція РЕБ
- 1 броньований автомобіль
- 20 одиниць різної автомобільної техніки (важкої та легкої)
"Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку, міст у населеному пункті Горьківський, тощо", - зазначається в повідомленні.
Як зауважують в ЛСР, на тлі успішного рейду російських добровольців на територію РФ "найбільшої шкоди зазнав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні".
Варто зауважити, що бійцям "Сибірського батальйону" вдалось завдавати успішного удару по одному з танків РФ у населеному пункті Замост'є.
Рейд добровольців у РФ
Нагадаємо, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Тьоткіно Курської області РФ.
Пізніше, 14 березня, жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.
Раніше добровольці анонсували удари по військових позиціях росіян у Бєлгороді та Курську, а жителів обох регіонів закликали евакуюватися.
Детальніше бої під час "виборів Путіна", та як наразі проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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