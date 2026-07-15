Бійці "Рарог" дроном збили російський вертоліт у Бєлгородській області (відео)

"Хробачий Мі-28 "Нічний мисливець" писком до ґрунту", - жартома прокоментував новий успіх своїх бійців Бровді.

Він також уточнив, що цю операцію здійснили воїни СБС 427-ї окремої бригади "Рарог". Для ураження цілі вони використали лише дрон.

Що цікаво, підбити ворожий вертоліт змогли над територією Бєлгородської області Росії - у районі населеного пункту Вязове.

За словами "Мадяра", це сталося близько 10:00.

У СБС уточнили, що орієнтовна вартість одного такого гелікоптера сягає близько 18 млн доларів.

Також вказано, що ураження гелікоптера FPV-дроном вважається одним із найскладніших бойових завдань.

Повітряна ціль рухається на великій швидкості, постійно змінює курс і висоту польоту, що значно ускладнює її перехоплення.

Виконати таку операцію над територією противника ще важче, адже оператори мають діяти в умовах активної протидії та за обмежений час виявити, супроводити й уразити ціль.

"Як видно на відео, оператори 427-ї окремої бригади "Рарог" успішно впоралися з цим завданням", - наголосили в СБС.

Що відомо про російський Мі-28 "Нічний мисливець"

Це ворожий ударний вертоліт, розроблений для знищення танків, бронетехніки, живої сили, низьколітаючих повітряних цілей і підтримки сухопутних військ.

У Росії його створили як конкурента Ка-52.

Основні характеристики:

екіпаж - 2 особи (пілот і оператор озброєння);

максимальна швидкість - близько 300 км/год;

дальність польоту - приблизно 450 км без додаткових баків;

практична стеля - близько 5,6 км.

Вертоліт оснащений: