Бойцы "Рарог" дроном сбили российский вертолет в Белгородской области (видео)

Утром 15 июля воины Сил беспилотных систем поразили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".
Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Червивый Ми-28 "Ночной охотник" - носом в землю", - в шутку прокомментировал новый успех своих бойцов Бровди.
Он также уточнил, что эту операцию провели воины СБС 427-й отдельной бригады "Рарог". Для поражения цели они использовали только дрон.
Что интересно, подбить вражеский вертолет смогли над территорией Белгородской области России - в районе населенного пункта Вязовое.
По словам "Мадяра", это произошло около 10:00.
В СБС уточнили, что ориентировочная стоимость одного такого вертолета составляет около 18 млн долларов.
Также там отметили, что поражение вертолета FPV-дроном считается одной из самых сложных боевых задач.
Воздушная цель движется на высокой скорости, постоянно меняет курс и высоту полета, что значительно усложняет ее перехват.
Провести такую операцию над территорией противника еще сложнее, поскольку операторам приходится действовать в условиях активного противодействия и за ограниченное время обнаружить, сопровождать и поразить цель.
"Как видно на видео, операторы 427-й отдельной бригады "Рарог" успешно справились с этой задачей", - подчеркнули в СБС.
Это вражеский ударный вертолет, разработанный для уничтожения танков, бронетехники, живой силы, низколетающих воздушных целей и поддержки сухопутных войск.
В России его создали как конкурента Ка-52.
Основные характеристики:
Вертолет оснащен:
Ранее РБК-Украина сообщало, что"Мадяр" подтвердил поражение еще 15 российских судов.
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