Бійці Нацгвардії на Запорізькому напрямку взяли у полон громадянина Узбекистану
Під час бойових дій на Запорізькому напрямку військовослужбовці бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України взяли в полон 46-річного громадянина Узбекистану, який воював на боці Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал БРоП "Спартан".
За даними військових, затриманий чоловік був завербований російською армією через міграційний центр у Москві. Він підписав контракт, сподіваючись уникнути судимості та заробити грошей. У полон його взяли військовослужбовці четвертого батальйону бригади під час чергових штурмових дій.
Російська тактика залучення мігрантів
Росіяни активно залучають до служби мігрантів з Центральної Азії. Це не поодинокий випадок, коли чоловікам, які перебувають у Росії, пропонують укладати контракти з обіцянками уникнення проблем із законом та значними фінансовими винагородами.
Успіхи Нацгвардії на інших напрямках та ситуація на фронті
Раніше військовослужбовці бригади "Кара-Даг" Нацгвардії України відбили атаку російських штурмових груп на Покровському напрямку Донецької області.
За даними Інституту вивчення війни, росіяни покращили свої сили, але до тотальної переваги далеко.
Також ми повідомляли, що цієї ночі дрони СБУ знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області.
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