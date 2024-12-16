Бійці Нацгвардії на Запорізькому напрямку взяли у полон громадянина Узбекистану

Під час бойових дій на Запорізькому напрямку військовослужбовці бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України взяли в полон 46-річного громадянина Узбекистану, який воював на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал БРоП "Спартан".

За даними військових, затриманий чоловік був завербований російською армією через міграційний центр у Москві. Він підписав контракт, сподіваючись уникнути судимості та заробити грошей. У полон його взяли військовослужбовці четвертого батальйону бригади під час чергових штурмових дій.

Російська тактика залучення мігрантів

Росіяни активно залучають до служби мігрантів з Центральної Азії. Це не поодинокий випадок, коли чоловікам, які перебувають у Росії, пропонують укладати контракти з обіцянками уникнення проблем із законом та значними фінансовими винагородами.

Успіхи Нацгвардії на інших напрямках та ситуація на фронті

Раніше військовослужбовці бригади "Кара-Даг" Нацгвардії України відбили атаку російських штурмових груп на Покровському напрямку Донецької області.