Во время боевых действий на Запорожском направлении военнослужащие бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины взяли в плен 46-летнего гражданина Узбекистана, который воевал на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал БРоП "Спартан".

По данным военных, задержанный мужчина был завербован российской армией через миграционный центр в Москве. Он подписал контракт, надеясь избежать судимости и заработать денег. В плен его взяли военнослужащие четвертого батальона бригады во время очередных штурмовых действий.

Российская тактика привлечения мигрантов

Россияне активно привлекают к службе мигрантов из Центральной Азии. Это не единичный случай, когда мужчинам, находящимся в России, предлагают заключать контракты с обещаниями избежать проблем с законом и значительными финансовыми вознаграждениями.

Успехи Нацгвардии на других направлениях и ситуация на фронте

Ранее военнослужащие бригады "Кара-Даг" Нацгвардии Украины отбили атаку российских штурмовых групп на Покровском направлении Донецкой области.