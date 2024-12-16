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Бойцы Нацгвардии на Запорожском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана

Украина, Понедельник 16 декабря 2024 15:16
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Бойцы Нацгвардии на Запорожском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана Иллюстративное фото: украинские военные взяли в плен узбека (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во время боевых действий на Запорожском направлении военнослужащие бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины взяли в плен 46-летнего гражданина Узбекистана, который воевал на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал БРоП "Спартан".

Бойцы Нацгвардии на Запорожском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана

По данным военных, задержанный мужчина был завербован российской армией через миграционный центр в Москве. Он подписал контракт, надеясь избежать судимости и заработать денег. В плен его взяли военнослужащие четвертого батальона бригады во время очередных штурмовых действий.

Российская тактика привлечения мигрантов

Россияне активно привлекают к службе мигрантов из Центральной Азии. Это не единичный случай, когда мужчинам, находящимся в России, предлагают заключать контракты с обещаниями избежать проблем с законом и значительными финансовыми вознаграждениями.

Успехи Нацгвардии на других направлениях и ситуация на фронте

Ранее военнослужащие бригады "Кара-Даг" Нацгвардии Украины отбили атаку российских штурмовых групп на Покровском направлении Донецкой области.

По данным Института изучения войны, россияне улучшили свои силы, но до тотального превосходства далеко.

Также мы сообщали, что этой ночью дроны СБУ уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области.

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