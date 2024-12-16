Росія кидає в бій солдатів КНДР на Курському напрямку без бронетехніки, - керівник ЦПД

Російські війська на Курському напрямку почали залучати військових із Північної Кореї для штурмових дій, але без потрібної бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Він пояснив "особливості" тактики, яку застосовують окупанти. Вона виглядає наступним чином:

бійців КНДР накопичують у лісосмугах,

потім кидають їх на штурм вузьких ділянок фронту з кількох напрямків одночасно.

Коваленко повідомив, що подібні дії російського командування призводять до значних втрат серед північнокорейських військових.

До того ж, північнокорейські військові опиняються в зоні бойових дій без необхідної бронетехніки.

За його словами, російські воєнкори намагаються уникати новин про невдачі північнокорейських солдатів. Коваленко зазначив, що натомість вони роблять усе, аби повідомити про "вдалі дії" бійців КНДР та приховують їхні втрати.

Військові КНДР в армії РФ

Російське командування активно залучає військових із Північної Кореї для участі у війні проти України. Північнокорейців росіяни використовують у таких званих "м'ясних штурмах".

Наразі відомо, що Росія може кинути солдатів КНДР на східний напрямок фронту.

Вже були зафіксовані випадки, коли деякі північнокорейські військові намагалися втекти з місць розташування.

Після невдалих штурмів на Курському напрямку північнокорейських військових доукомплектовують, що свідчить про великі втрати.

За даними ГУР, солдати з КНДР не лише гинуть та отримують поранення, а також зникають безвісти.