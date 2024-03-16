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Бійці ЛСР оголосили про третій гумкоридор у двох областях РФ, і анонсували масовану атаку

Субота 16 березня 2024 19:27
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Бійці ЛСР оголосили про третій гумкоридор у двох областях РФ, і анонсували масовану атаку Фото: російські добровольці анонсували масовану атаку у двох областях РФ, і оголосили гумкоридор (t.me/legionoffreedom)
Автор: Володимир Костирін

Російські повстанці з легіону "Свобода Росії" (ЛСР) вчергове закликали жителів Бєлгородської та Курської областей до евакуації, у зв'язку з чим оголосили про організацію третього гуманітарного коридору. Далі добровольці продовжать у регіонах масовані атаки по військах ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал ЛСР.

Підрозділ добровольців закликає росіян втікати з населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях, та нагадує, що російські військовослужбовці можуть збиратися і надалі використовувати цивільне населення як "живий щит".

"Путінські війська так само ховаються між цивільними, і наше завдання як громадян Росії - забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. У зв'язку з цим ми оголошуємо про організацію третього гуманітарного коридору для місцевого населення з 21:00 до 7:00 МСК 17 березня", - йдеться в заяві.

Бійці ЛСР закликали цивільних осіб терміново "скористатися можливістю безперешкодно вийти із зазначених областей Росії".

"Після цього ми продовжимо масовану атаку по путінських військ у Бєлгородській та Курській області", - вказується в оголошенні.

Рейд російських добровольців у Бєлгородську та Курську області

Раніше повідомлялося, що 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Теткіне Курської області РФ.

Пізніше, 14 березня, жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.

15 березня представники добровольців звернулись з терміновим повідомленням та анонсували масований удар по військових об'єктах у місті Бєлгород, та закликали місцевих жителів негайно пройти в укриття і не виходити на вулицю до закінчення атаки.

Додамо, що сьогодні, 16 березня, бійці ЛСР та батальйону "Сибір" попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Бєлгороді, та знову просили місцевих жителі перебувати в укриттях.

Детальніше бої під час "виборів Путіна", та як наразі проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація евакуація Курська область Бєлгородська область
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