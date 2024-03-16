Бойцы ЛСР объявили о 3-м гумкоридоре в двух областях РФ, и анонсировали массированную атаку

Российские повстанцы из легиона "Свобода России" (ЛСР) в очередной раз призвали жителей Белгородской и Курской областей к эвакуации, в связи с чем объявили об организации третьего гуманитарного коридора. Далее добровольцы продолжат в регионах массированные атаки по войскам ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал ЛСР.

Подразделение добровольцев призывает россиян бежать из населенных пунктов в Белгородской и Курской областях и напоминает, что российские военнослужащие могут собираться и в далее использовать гражданское население в качестве "живого щита".

"Путинские войска так же скрываются между гражданскими, и наша задача как граждан России - обеспечить максимальную безопасность местному населению. В связи с этим мы объявляем об организации третьего гуманитарного коридора для местного населения с 21:00 до 7:00 МСК 17 марта", - говорится в заявлении.

Бойцы ЛСР призвали гражданских лиц срочно "воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти из указанных областей России".

"После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской области", - указывается в объявлении.

Рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях

Ранее сообщалось, что 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон", воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль деревню Теткино Курской области РФ.

Позже, 14 марта, жители Белгорода жаловались на "прилеты", а российские СМИ утверждали о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Также о тяжелых боях сообщали в селе Козинка.

15 марта представители добровольцев обратились со срочным сообщением, и анонсировали массированный удар по военным объектам в городе Белгород и призвали местных жителей немедленно пройти в укрытие и не выходить на улицу до окончания атаки.

Добавим, что сегодня, 16 марта, бойцы ЛСР и батальона "Сибирь" предупредили о намерении нанести массированный удар по военным целям в Белгороде и снова просили местных жителей находиться в укрытиях.

Детальнее бои во время "выборов Путина", и как сейчас проходит рейд в Белгородской и Курской областях, - читайте в материале РБК-Украина.