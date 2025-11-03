Бійці ГУР знищили об’єкти ППО росіян в Криму: відео та деталі операції

Операції ГУР

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що Головне управління розвідки Міноборони України проводить стабілізаційні заходи у Покровську Донецької області.

Вночі 1 листопада на території Московської області пролунали потужні вибухи. ГУР успішно знищило одразу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кольцевой".

Також нещодавно стало відомо, що один із російських комплексів "Орєшнік" був знищений на території Росії силами Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

За словами голови СБУ Василя Малюка, "знищення було стовідсоткове".

Він наголосив, що ця операція жодним чином не афішувалася. Про знищення "Орєшніка" доповідали виключно президенту України Володимиру Зеленському.

Також, за словами голови СБУ, про результати операції знали кілька президентів інших країн.

А у жовтні впродовж двох тижнів майстри спецпідрозділу ГУР "Примари" системно "працювали" по російській ППО на Донбасі. Знищили дві РЛС та пускову установку С-300.