UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Бійці ГУР знищили об’єкти ППО росіян в Криму: відео та деталі операції

Фото: бійці ГУР знищили об’єкти ППО росіян в Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські розвідники знищили чергові об’єкти протиповітряної оборони російських окупантів у Криму та показали ексклюзивне відео операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомили в ГУР, у ніч з 1 на 2 листопада майстри Департаменту активних дій ГУР атакували чергові дороговартісні об’єкти системи протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Криму. 

У результаті удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400.

Також фахівці ГУР успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" та РЛС П-18 "Терек" російської окупаційної армії. 

Операції ГУР

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що Головне управління розвідки Міноборони України проводить стабілізаційні заходи у Покровську Донецької області.

Вночі 1 листопада на території Московської області пролунали потужні вибухи. ГУР успішно знищило одразу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кольцевой".

Також нещодавно стало відомо, що один із російських комплексів "Орєшнік" був знищений на території Росії силами Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

За словами голови СБУ Василя Малюка, "знищення було стовідсоткове".

Він наголосив, що ця операція жодним чином не афішувалася. Про знищення "Орєшніка" доповідали виключно президенту України Володимиру Зеленському.

Також, за словами голови СБУ, про результати операції знали кілька президентів інших країн.

А у жовтні впродовж двох тижнів майстри спецпідрозділу ГУР "Примари" системно "працювали" по російській ППО на Донбасі. Знищили дві РЛС та пускову установку С-300.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримППОГУРВійна в Україні