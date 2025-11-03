Бойцы ГУР уничтожили объекты ПВО россиян в Крыму: видео и детали операции

Операции ГУР

Напомним, на днях мы сообщали, что Главное управление разведки Минобороны Украины проводит стабилизационные мероприятия в Покровске Донецкой области.

Ночью 1 ноября на территории Московской области прогремели мощные взрывы. ГУР успешно уничтожило сразу три нити стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".

Также недавно стало известно, что один из российских комплексов "Орешник" был уничтожен на территории России силами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

По словам главы СБУ Василия Малюка, "уничтожение было стопроцентное".

Он подчеркнул, что эта операция никоим образом не афишировалась. Об уничтожении "Орешника" докладывали исключительно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также, по словам главы СБУ, о результатах операции знали несколько президентов других стран.

А в октябре в течение двух недель мастера спецподразделения ГУР "Призраки" системно "работали" по российской ПВО на Донбассе. Уничтожили две РЛС и пусковую установку С-300.