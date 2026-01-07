Бійці ГУР здійснили рейд у тил ворога на Запорізькому напрямку: деталі операції

Бійці ГУР у грудні повели рейд у глибокий тил ворога на Запорізькому напрямку, захопивши полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"У грудні 2025 року під час проведення спеціальної операції на Запорізькому напрямку диверсійно-розвідувальна група підрозділу "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" здійснила глибокий рейд у тил противника в районі Каховського водосховища", - зазначили у ГУР.

Зазначається, що у ході бойового виходу воєнні розвідники ліквідували двох російських окупантів, двох – поранили, а ще двох – взяли в полон.

Після цього бійці "Братства" здійснили складний і тривалий супровід полонених на відстань близько 27 кілометрів, та вивели їх на підконтрольну Україні територію.

Результати спецоперації

Полонені росіяни розповіли цінну інформацію щодо місць перебування ворожих офіцерів, позицій артилерії, операторів дронів, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами.

За даними ГУР, проведена операція підтвердила наявність серйозних прогалин у системі фронтової оборони противника: ворог не очікує активних дій українських розвідників у глибині своїх позицій і не здатен чинити ефективний опір в тилу.