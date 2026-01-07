ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Бійці ГУР здійснили рейд у тил ворога на Запорізькому напрямку: деталі операції

Середа 07 січня 2026 13:25
UA EN RU
Бійці ГУР здійснили рейд у тил ворога на Запорізькому напрямку: деталі операції Фото: бійці ГУР здійснили рейд у тил ворога на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бійці ГУР у грудні повели рейд у глибокий тил ворога на Запорізькому напрямку, захопивши полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"У грудні 2025 року під час проведення спеціальної операції на Запорізькому напрямку диверсійно-розвідувальна група підрозділу "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" здійснила глибокий рейд у тил противника в районі Каховського водосховища", - зазначили у ГУР.

Зазначається, що у ході бойового виходу воєнні розвідники ліквідували двох російських окупантів, двох – поранили, а ще двох – взяли в полон.

Після цього бійці "Братства" здійснили складний і тривалий супровід полонених на відстань близько 27 кілометрів, та вивели їх на підконтрольну Україні територію.

Результати спецоперації

Полонені росіяни розповіли цінну інформацію щодо місць перебування ворожих офіцерів, позицій артилерії, операторів дронів, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами.

За даними ГУР, проведена операція підтвердила наявність серйозних прогалин у системі фронтової оборони противника: ворог не очікує активних дій українських розвідників у глибині своїх позицій і не здатен чинити ефективний опір в тилу.

Спецоперації бійців ГУР

Раніше повідомлялось, що бійці ГУР під тимчасово окупованим Бердянськом Запорізької області ліквідували "кадировців", які організували незаконний бізнес із краденим пальним.

Також нещодавно ударні безпілотники ГУР у тимчасово окупованому Криму ліквідували кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер росіян.

Окрім того, у ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України ГУР Запорізька область
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка